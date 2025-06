Vil legge press på Trump

Japans statsminister Shigeru Ishiba skal etter planen møte president Donald Trump søndag for å få Trump til å droppe ekstra toll på biler, som har rammet japanske selskaper, skriver Reuters.

Møtet skjer i forbindelse med G7-møtet i Kananaskis i Canada. Det er ventet at Trump og Ishiba vil møtes på sidelinjene av møtet. Det er andre gang de to statslederne møtes.

«Om det går galt, så kan det fortsatt bli sett på som positivt for Ishiba, siden han står opp mot Trump og opp for sitt land», sier professor Michael Cucek ved Temple University i Tokyo, ifølge Reuters.

Senior analytiker Asuka Tatebayashi i Mizuho Bank, mener det ikke nødvendigvis har en umiddelbar økonomisk effekt for Japan om tollene forblir, men trekker frem at det på sikt vil dra ned den økonomiske veksten.

«Om man ser på tallene for bileksport til USA for april, så er volumet i dollar ned med 5 prosent, mens antall biler har steget en del. Det betyr at man enten selger bare billigere biler, eller at produsentene absorberer kostnadene. Sistnevnte er nok tilfelle og det er ikke bærekraftig», sier hun.