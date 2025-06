Israel og Iran har fortsatt å beskyte hverandre gjennom helgen etter at Israel fredag gikk til angrep mot iranske atomanlegg og tok ut flere sentrale myndighetspersoner.

LA NED VETO: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

Iranske helsemyndigheter har hittil meldt om over 220 døde, men menneskerettighetsgruppen Human Rights Activists anslår ifølge nyhetsbyrået AP minst 406 døde og over 650 sårede. I Israel skal rundt 15 ha mistet livet og flere hundre ha blitt såret.

– La ned Khamenei-veto

Samtidig skal Israel ha planlagt å drepe Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, men høytstående offisielle tjenestepersoner i Trump-administrasjonen hevder overfor Reuters at president Donald Trump la ned veto mot disse planene.

– Har iranerne drept en amerikaner ennå? Nei. Før det skjer, diskuterer vi ikke engang å gå etter den politiske ledelsen», sier en av kildene til nyhetsbyrået.

Tjenestepersonene ville ikke si om Trump selv ga veto-beskjeden, men opplyser om hyppig kontakt med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Høytstående Washington-representanter skal ha vært i kontinuerlig kontakt med offisielle israelske tjenestepersoner siden fredagens angrep mot Iran.

– Mange uriktige oppslag

Fox News tok søndag opp Reuters‑oppslaget om Israels påståtte Khamenei-planer med Netanyahu.

SPURT OM KHAMENEI-PLANER: Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Bloomberg

– Det finnes så mange uriktige oppslag om samtaler som aldri har funnet sted, og jeg kommer ikke til å gå inn på det, svarte Israels statsminister under programmet «Special Report With Bret Baier.»

– Men jeg kan si deg at vi gjør det som må gjøres, og jeg tror USA vet hva som er best for USA, la Netanyahu til.

Trump har ifølge Reuters fremdeles håp om å gjenopplive forhandlingene om Irans atomprogram. Samtaler var planlagt i Oman søndag, men disse ble avlyst som følge av Israels angrep.