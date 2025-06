Iran bekrefter: Etterretningstopp drept

Iran har bekreftet at etterretningssjefen Mohammad Kazemi og hans nestleder Hassan Mohaqiq ble drept i et israelsk angrep søndag. Også et tredje medlem av etterretningstoppen, Mohsen Bagheri, skal ha blitt drept i samme angrep, ifølge det semi-offisielle nyhetsbyrået Tasnim.

Iran og Israel har nå utvekslet angrep tre dager på rad, med stadig høyere dødstall på begge sider og økt frykt for full krig i regionen.

Tente på Teheran

I Teheran førte søndagens israelske angrep til omfattende branner, blant annet ved et større drivstofflager.

Minst 224 mennesker er drept i Iran siden fredag. Mange skal være sivile. I Israel er minst 14 bekreftet døde, og flere titalls såret etter rakettangrep mot blant annet Haifa.