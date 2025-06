USAs president Donald Trump landet sent søndag kveld i Canada for å delta på G7-møtet i Rocky Mountains-byen Kananaskis. Møtet markerer Trumps retur på den internasjonale diplomatiske arenaen.

G7-VERT: Canadas statsminister Mark Carney. Foto: NTB

Forrige gang Trump var i Canada for et G7-møte var i 2018, da han kom i krangel med daværende statsminister Justin Trudeau – og nektet å signere den tradisjonelle slutterklæringen om samholdet mellom verdens viktigste demokratier.

I forkant av årets G7-toppmøte har Trump økt tollene overfor Canada, og gjentatte ganger erklært at landet bør bli USAs 51. delstat. Financial Times tror møtet kan koke ned til én ting for dagens canadiske statsminister Mark Carney: å vise at han kan håndtere Trump.

– Det er som å rulle ut den røde løperen for Godzilla, uttaler en offisiell tjenesteperson for Canadas regjering til avisen.

– Rekordhøy G7-spenning

USAs president har ilagt flere titalls land harde tollsatser som truer med å bremse veksten i verdensøkonomien, og har lite fremgang å vise til i løsningen av krigene i Ukraina og Gaza. I tillegg har konflikten mellom Israel og Iran over Teherans atomprogram eskalert ytterligere.

G7-EKSPERT: Professor emeritus John Kirton ved University of Toronto. Foto: LinkedIn

Associated Press viser videre til utfordringene med klimaendringer, immigrasjon, narkotikasmugling, kunstig intelligens (AI) og Kinas fortsatte dominans innen produksjon og kontroll over viktige forsyningskjeder.

– Aldri før har et G7-møte stått overfor så mange alvorlige, sammenkoblede kriser, med så mange nye ledere og en uforutsigbar amerikansk president, sier direktør John Kirton fra G7 Research Group ved University of Toronto til Financial Times.

– Vil sikre rettferdig handel

En høytstående amerikansk offisiell tjenesteperson hevder overfor avisen at Trump på dette G7-møtet vil «gjøre fremskritt i sentrale økonomiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles interesse», deriblant å sikre «rettferdig handel for USA, åpne nye markeder for amerikansk energieksport, samt posisjonere USA som verdensledende og foretrukket internasjonal partner innen utviklingen av AI.»

Da Trump forlot Det hvite hus søndag fikk han ifølge Associated Press spørsmål om han planlegger å kunngjøre noen handelsavtaler på G7-møtet.

– Vi har våre handelsavtaler. Alt vi trenger å gjøre, er å sende et brev: «Dette er hva dere må betale.» Men jeg tror vi får noen nye handelsavtaler, svarte presidenten.