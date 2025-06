– Dere solgte dere ned rett før RNB, var det for å ha mer smøring? spør Finansavisen, løpende etter Stoltenberg.

– Nei, nei, sier finansministeren over skulderen.

Mastercard-regjering

Også Høyres nestleder, Henrik Asheim, dukket etter hvert opp i vandrehallen – for å levere kritikken Stoltenberg mener er underlig. I en e-post til pressen skriver nestlederkollega Tina Bru at dette er en «mastercard-regjering».

– Denne regjeringen handler på kredit, sier Asheim.

Han referer til at regjeringen for eksempel øker utgiftene tilknyttet barnehager, delvis finansiert via nedsalget i Norwegian-lånet.

– Dere ville også selge dere ned i lånet?

– Absolutt. Det var klokt. Poenget er at du ikke kan ta den engangsinntekten og bruke den på varige utgifter i andre ende.

– Er det rart å ikke bruke den tapsavsetningen?

– Nei, det mener jeg ikke. For det første er det ikke sånn at vi ikke bruker nok penger i Norge. Statsbudsjettet har vokst med over 500 milliarder kroner på fire år. Selv om du skal bruke den (tapsavsetningen, journ.anm.), så burde du i alle fall bruke den på en investering, og ikke på å varig øke utgiftene.

KRITISK: Henrik Asheim er blid på dette bilde, men ble sur da han leste gjennom regjeringens budsjettforlik. Foto: Emilie Holtet

– Hva burde de investert i?

– Jeg har ikke veldig sterke meninger om det, men en ting jeg skulle ønske de fant mer penger til, uten å bruke den milliarden, er forsvar. Sannheten er at forsvaret er underbudsjettert, sier Asheim, og legger til:

– Der har de fått til litt penger, men ikke på langt nær nok. Man prioriterer heller litt mer velferd til noen, i stedet for å sikre en av de viktigste oppgavene til Stortinget.