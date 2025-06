Ny krisemåling for Erna og Høyre

En ny måling fra Norstat viser en kraftig rødgrønn ledelse før høstens stortingsvalg, skriver NRK.

Med 83 dager igjen til valgdagen får Arbeiderpartiet 30 prosent oppslutning og er klart størst. Høyre faller til 15,8 prosent. Det betyr at Arbeiderpartiet snart er dobbelt så store.

Målingen gir rødgrønn side 90 mandater, godt over flertallsgrensen på 85. Borgerlig side får 79.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er fornøyd med fremgangen.

– Det er motiverende at Ap går frem. Denne målingen viser at rødgrønn side har et klart flertall. Det gir oss trygghet i arbeidet med å skape økonomisk trygghet for folk, sier Støre.

Han trekker frem enigheten om revidert nasjonalbudsjett med SV og Sp, men peker også på tiltak som mer penger til kommunene, billigere barnehager og strømstøtte.

Høyre-leder Erna Solberg erkjenner utfordringene.

– Vi tar beskjeden og skal løfte oss. Hvis vi ikke blir større, blir det fire nye år med Ap – nå med støtte fra Rødt og MDG i tillegg, sier hun.

Fremskrittspartiet gjør det best blant de borgerlige og øker med én prosent fra forrige måling. Venstre havner så vidt over sperregrensen, mens KrF fortsatt ligger under.