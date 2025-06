Trump: – Vår tålmodighet er i ferd med å ta slutt

President Donald Trump vurderer å beordre et amerikansk militært angrep mot Iran etter flere dagers eskalering mellom Iran og Israel, skriver CNBC. På sin egen plattform, Truth Social, advarte Trump Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, og krevde det han kalte «betingelsesløs overgivelse».

– Vår tålmodighet er i ferd med å ta slutt. Han er et lett mål, men vi tar ham ikke – i hvert fall ikke ennå, skrev Trump.

Skjerpet trusselbilde

Uttalelsene kom etter et møte med nasjonale sikkerhetsrådgivere i Det hvite hus tirsdag, samme dag som Trump forlot G7-toppmøtet i Canada før tiden. Ifølge CNBC vurderer USA å bistå Israel med å ødelegge Irans underjordiske anlegg for urananrikning ved Fordo – et angrep som krever bruk av amerikanske «bunker busters».

Under toppmøtet tok Frankrikes president Emmanuel Macron til orde for våpenhvile. Det ble kontant avvist av Trump, som anklaget Macron for å «søke publisitet» og understreket at hans retur til Washington ikke hadde noe med en våpenhvile å gjøre.

– Han har ingen anelse om hvorfor jeg er på vei hjem. Følg med, skrev presidenten.

Pentagon skal på sin side allerede ha beordret flere krigsskip og et nytt hangarskip til regionen. Amerikanske styrker deltar ifølge CNBC aktivt i å avskjære iranske raketter på vei mot Israel.