Det er «ikke naturlig» å danne en ny mindretallsregjering med Sp, mener Jonas Gahr Støre.

I et intervju med DN forteller han at han ikke ser for seg å danne en ny mindretallsregjering med verker Sp eller SV, og lukker døren, nok en gang, for et samarbeid med Rødt.

Skulle valgresultatet gi et mindretall av de tre, vil han heller gå i en ren Ap-regjering.

Dette er første gang siden 2001 at Arbeiderpartiet vil gå til valg på et annet alternativ enn en flertallsregjering.

Snudd opp ned

Før jul lå Arbeiderpartiet i gjennomsnitt rundt 17 prosent på meningsmålingene. Alt tydet på borgerlig flertall ved valget, og internt i partiet var det krefter som ønsket å fjerne Jonas Gahr Støre både som statsminister og partileder.

Så kom striden om EUs fjerde energimarkedspakke. Ap og Støre sto fast på sitt, noe som førte til at Senterpartiet trakk seg fra regjeringen.

Inn trådte Jens Stoltenberg som ny finansminister, og meningsmålingene har snudd dramatisk. Nå ligger Ap jevnt over på 28–29 prosent, og de rødgrønne har igjen mulighet til å sikre regjeringsmakt – mens Høyre strever med å komme seg over 20 prosent.

– Det ser ut som velgerne liker Ap alene. Hvor mye påvirker dette?

– Jeg skal være formell og si at det vil valget avgjøre, men jeg merker at vi har fått god respons på beslutningen som vi sto på i januar, svarer Støre til avisen.

Kraftig tilbakefall

I VGs ferske meningsmåling for juni faller Ap kraftig ned 4,2 prosentpoeng fra VGs måling i mai.

Partiet har nå støtte fra 25,1 prosent av velgerne. For en måned siden stoppet telleverket på 29,3 prosent.



Spørsmålet er om medvinden etter at Sp forlot regjeringen i vinter, og Stoltenberg-effekten, nå er i ferd med å ta slutt.

Høyre faller også videre i juni-målingen til 16,9 prosent, til fordel for Frp, som stiger til 22 prosent, skriver VG.

Hvis målingen hadde vært valgresultatet hadde Frp endt med omtrent 140.000 flere velgere enn Høyre.