Høytstående tjenestepersoner i Washington forbereder seg på muligheten for et amerikansk angrep på Iran i de kommende dagene, melder Bloomberg torsdag.

Angriper USA Iran, vil det være en stor tabbe, mener stadig flere tilhengere av president Donald Trump og hans Maga-bevegelse. Siste mann ut er Steve Bannon, sjefstrateg for Trump i hans første presidentperiode og fortsatt en fremtredende alliert.

– Kan ikke ha et nytt Irak

– Mitt mantra akkurat nå er at israelerne må fullføre det de startet. De startet dette, og bør avslutte det. (...) Vi kan ikke gjøre dette igjen. Det vil rive landet i stykker. Vi kan ikke ha et nytt Irak, sier han til Financial Times.

Bannons uttalelser kommer samtidig som Trump vurderer å slutte seg til Israel i et angrep på Iran.

– Kanskje jeg gjør det. Kanskje jeg ikke gjør det. Jeg mener, ingen vet hva jeg kommer til å gjøre, sa presidenten til journalister i Det hvite hus onsdag.

– Splittet Maga-bevegelse

Avisen tegner et bilde av en Maga-bevegelse som er splittet i spørsmålet om et potensielt Iran-angrep. Tidligere Fox News-programleder Tucker Carlson, tidligere kongressmann fra Florida Matt Gaetz og Georgia-representant Marjorie Taylor Greene er blant dem som oppfordrer Trump til å vise tilbakeholdenhet, mens utenrikspolitiske hauker som senator Lindsey Graham fra Sør-Carolina tar til orde for militær intervensjon.

En Economist/YouGov-måling utført sist helg viste at kun 19 prosent av velgerne som stemte på Trump i fjorårets presidentvalg støtter amerikansk involvering i krigen.

Anbefaler Saudi-samtaler

Den nåværende podcast-verten Bannon advarer Trump mot å ta en forhastet beslutning.

ANBEFALER ANGREP: Senator Lindsey Graham fra Sør-Carolina. Foto: Bloomberg

– Presidenten bør ta seg tid og tenke grundig gjennom dette med sine rådgivere, fortsetter han overfor Financial Times, og legger til at Trump bør ta opp temaet med regionale allierte som Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Den tidligere Trump-rådgiveren understreker likevel overfor avisen at Maga-tilhengerne i siste instans vil støtte presidentens valg.

– Hvis presidenten, som øverstkommanderende, tar beslutningen om å gjøre dette, vil Maga-bevegelsen kjempe imot hele veien. Men har han mer etterretning, og legger frem en sak for det amerikanske folket, vil Maga støtte president Trump, sier han.