Natos mål kan koste Norge 50 milliarder ekstra i året

– Når det gjelder Natos prosentmål, vil regjeringen komme tilbake til dette. Generelt vil vi måtte komme tilbake til spørsmål rundt dette i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene.

– Blir krevende

Overfor NTB erkjente forsvarsminister Tore O. Sandvik tidligere denne måneden at et 5-prosentmål blir «krevende».

At Nato-landene heretter kan utgiftsføre militær støtte til Ukraina, kan lette litt på byrden. Norge får det uansett lettere enn mange andre land, påpeker Kvalvik.

– Dette vil gjøre vondt i mange land. Men i Norge er mitt inntrykk at man vil klare å gjennomføre dette uten store velferdskutt. Det vil vel handle mer om at det ikke blir rom for nye, dyre reformer i andre deler av samfunnet, sier han.

Spania sier nei

Årets toppmøte kommer til å bli kort, med bare ett større felles møte i tillegg til en arbeidsmiddag, opplyser Nato-kilder. Slutterklæringen vil kun omhandle det forsterkede prosentmålet.

USAs president Donald Trump begynte å hinte om et 5-prosentmål i desember i fjor, noe som da ble ansett som rimelig urealistisk. Nå ligger det altså an til å bli vedtatt.

Men vedtaket må være enstemmig, og Spania kunngjorde onsdag at de ikke vil stemme for. Statsminister Pedro Sánchez skriver i et brev til Nato-sjef Mark Rutte at forslaget både er «ufornuftig og kontraproduktivt».

Budskapet mottas foreløpig med stor ro i Natos hovedkvarter i Brussel.

– Vi tror det kommer til å bli enighet om en ny forsvarsforpliktelse, sier en diplomat.

Dragkamp om tidslinje

En dragkamp kommer imidlertid til å stå om når forpliktelsen skal være innfridd. Flere land mener at den sikkerhetspolitiske situasjonen og den økende trusselen fra Russland betyr at man må ha rustet kraftig opp innen 2030.

Andre land peker på at det er temmelig urealistisk, særlig med tanke på om forsvarsindustrien vil greie å levere så raskt. De vil ha et tiårsperspektiv.

Rutte har antydet noe midt imellom, nemlig at 5-prosentmålet skal være innfridd i 2032.