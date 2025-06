Et helt uforenlig skattesystem

Når du lander på Arlanda lufthavn i Stockholm, blir du møtt med et skilt der det står «Welcome to the Capital of Scandinavia». Det svir for en nordmann. Det svir enda mer fordi det er sant. Svenskene har lykkes med å bli et midtpunkt for innovasjon, gründerskap og finans. Du må antagelig til vestkysten av USA for å finne en like sterk konsentrasjon av enhjørninger og lovende oppstartsselskaper.

De siste månedene har vi sett at Stockholm også tiltrekker seg stadig flere aktører innenfor finans. Dette skyldes både at rammevilkårene for finansnæringen er bedre i Sverige enn i Norge, men det skyldes også at det er mer interessant for finansnæringen å være til stede i et land der entreprenørskap og innovasjon står sterkt.

Det norske skattesystemet er helt uforenlig med teknologibedriftenes forretningsmodeller, som setter rask vekst over inntjening

Selv om Sverige er storebror i Norden i form av antall innbyggere, så er det ingen naturlov at svenskene skal være best på innovasjon og finans. Det skyldes at svenskene over tid har hatt politisk vilje til å legge til rette for verdiskaping, gründerskap og forvaltningsmiljøer. Og de skal videre. Nylig ble første delrapport i en svensk offentlig utredning om hvordan Sverige kan styrke fondsnæringen lagt frem, og den etterlater liten tvil om at Sverige har enda større ambisjoner.

I Norge er historien en helt annen. De seneste fire årene har Støre-regjeringen innført nye skatter, midlertidige skatter og skatter med tilbakevirkende kraft. Rammevilkårene er dårligere enn i sammenlignbare land. Bedriftseiere med over 50 milliarder kroner i samlet formue har forlatt landet. Deler av finansnæringen er i ferd med å flagge ut. Storebrand, Norges største kapitalforvalter, har varslet utflagging av alle sine fond på 1.300 milliarder kroner, til Sverige.

Finansnæringen står for 2 prosent av sysselsettingen og hele 6 prosent av verdiskapingen i landet. Den er landets tredje største skattebetaler etter petroleum og kraft. Dette er arbeidsplasser vi ønsker flere av, ikke færre.

Stadig flere gründere velger å bygge bedriftene sine fra utlandet, fremfor Norge. Det norske skattesystemet er helt uforenlig med teknologibedriftenes forretningsmodeller, som setter rask vekst over inntjening. Et selskap som Spotify, som er mer verdt på papiret enn Equinor, men som de første 15–16 årene av sin levetid ikke har tjent penger, kunne aldri ha vært eid fra Norge.

Hvis Støre-regjeringen mener formuesskattens marginale betydning for utjevning og omfordeling er viktigere enn muligheten for å ha slike selskaper i Norge, så er det en ærlig sak. Men regjeringen bør i det minste erkjenne at formuesskatten har en kostnad i form av tapte muligheter; investeringer som ikke gjøres, bedrifter som ikke skapes, kapital som forsvinner og gründere som migrerer.

Høyres mål er at Norge skal være det beste landet i Europa å starte og drive bedrift i. Det krever en helt annen tilnærming enn det Støre-regjeringen legger for dagen. Her er noe av det som må på plass:

Formuesskatten på eierskap i bedrifter må fjernes raskt.

Skattene på arbeid må reduseres betydelig for alle. Det må lønne seg mer å jobbe enn i dag.

Exitskatten er et effektivt hinder mot å rekruttere talenter til Norge. Dette må endres tilbake til 2022-reglene.

Opsjonsskatteordningen, som gjør det mulig å tiltrekke talenter gjennom medeierskap i bedriften for bedrifter som ikke kan konkurrere på lønn, må bli minst like god som i landene rundt oss.

Fradragene for investeringer i oppstartsselskaper må økes.

Virkemiddelapparatet må forenkles, fornyes og forbedres, og innrettes slik at det utløser mer privat risikokapital

Norge må ambisjoner om å være det ledende finanssenteret i Nord-Europa, og må se til de beste i Europa for å matche deres rammevilkår.

Vi trenger kompetanse. Det må etableres et hurtigspor for arbeidsvisum til spesialister innen kunnskapsnæringer.

Vi må ta igjen etterslepet i EU-rettsakter, og bruke handlingsrommet i EØS-direktivene til vår fordel. Det er en konkurranseulempe for norske bedrifter når Norge ligger flere år på etterskudd, og når direktivene først innlemmes brukes handlingsrommet til å stramme til fremfor å slippe opp. Et eksempel: Luxembourg er omfattet av det samme regelverket som Norge for finansnæringen, men har valgt å bruke handlingsrommet helt annerledes enn Norge.

Oljefondet (NBIM) kunne vært mye viktigere for Norges finansielle økosystem enn det er i dag. Regjeringen må gå i dialog med Norges Bank om hvilke forutsetninger som må på plass for at NBIM skal kunne flytte flere funksjoner hjem.

Norge har alle muligheter til å bli det mest attraktive landet i Europa å starte og drive bedrift i. Men da trenger vi en politisk kursendring. Heldigvis er politikk en fornybar ressurs, og 8. september er det valg.

Nikolai Astrup

Stortingsrepresentant for Høyre