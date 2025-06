Uttalelsen fra David Lammy kommer etter at han besøkte sin amerikanske kollega Marco Rubio og USAs Midtøsten-utsending Steve Witkoff i Det hvite hus torsdag.

– Situasjonen i Midtøsten er fortsatt farlig. Vi er fast bestemt på at Iran aldri må få atomvåpen. Vi diskuterte hvordan Iran må inngå en avtale for å unngå en forverring av konflikten. Det foreligger nå et vindu de neste to ukene for å finne en diplomatisk løsning.

Etter møtet i den amerikanske hovedstaden reiser Lammy til Genève fredag. Der skal han og hans kolleger fra Frankrike, Tyskland og EU møte Irans utenriksminister Abbas Araghchi.

– Tiden er inne for å sette en stopper for de alvorlige senene som utspiller seg i Midtøsten og hindre en regional opptrapping som ingen vil tjene på, sier Lammy.

