Etter at finansministrene ga sitt samtykke til EU-kommisjonen og Den europeiske sentralbanken, er Bulgaria godt på vei til å bli det 21. landet som offisielt bruker euroen.

Kommisjonen støttet overgangen tidligere denne måneden og sa at Bulgaria oppfyller kriteriene. Blant kravene for å slippe inn i valutaunionen er stabile priser, solid offentlig økonomi og stabil valutakurs.

Bulgaria har vært med i EU siden 2007 og planla tidligere å gå over til euro i fjor. En prisvekst på 9,5 prosent gjorde at valutabyttet måtte utsettes et per år.

EU-kommisjonen sa nylig at den forventer en inflasjon på 3,6 prosent i Bulgaria i år og 1,8 prosent neste år.

Det har vært kraftige protester mot overgangen i Bulgaria. Over halvparten av landets voksne – 59,4 prosent – ønsker ikke å gå over til euro neste år, ifølge en meningsmåling i mai. 34.4 prosent – altså en drøy tredel – vil bytte til EU-valutaen.

Etter at eurolandenes finansministre har gitt tommelen opp, må finansministrene i alle EU-landene si ja før saken blir tatt opp på toppmøtenivå. Deretter må det konsultasjoner til med EU-parlamentet og ESB før finansministrene igjen må møtes og godkjenne de nødvendige lovendringene.

