En hel verden venter i spenning på hvordan USAs president Donald Trump vil håndtere krigen mellom Israel og Iran. Torsdag ga han seg selv to uker på å komme frem til en endelig avgjørelse om et potensielt Iran-angrep.

Financial Times trekker fredag frem det avisen anser som uhyggelige paralleller mellom dagens amerikanske Iran-debatt og «Operation Iraqi Freedom», bedre kjent som Irak-krigen – en krig Trump tilbake i 2016 hevdet var en kjempetabbe og 2.000 milliarder dollar ut av vinduet.

Sår tvil om Iran-trusselen

Da som nå er begrunnelsen for krig å hindre et land i å skaffe seg atomvåpen, og dermed fjerne en eksistensiell trussel mot en av USAs nærmeste allierte – Israel. Da som nå tviler flere på om trusselen er reell.

TVILER PÅ IRAN-TRUSSEL: USAs etterretningssjef Tulsi Gabbard. Foto: Bloomberg

– Etterretningen antyder at selv om Iran har et atomprogram, har landet ikke forsøkt å utvikle atomvåpen, sier Rosemary Kelanic, direktør for Midtøsten-programmet hos tankesmien Defense Priorities.

I sin årlige trusselvurdering presentert for Kongressen i mars erkjente etterretningssjef Tulsi Gabbard at Irans beholdning av anriket uran er på rekordnivåer, men insisterte likevel på at Teheran ikke bygde en atombombe.

Støtter Trump-vurdering

President Trump avviste den vurderingen, og er ifølge Financial Times ikke den eneste.

STØTTER TRUMP: Elliott Abrams. Foto: Bloomberg

– Vurderingen er eksepsjonelt idiotisk. Ingen land har noen gang anriket uran til 60 prosent renhet (som Iran har gjort) uten å gå videre til å bygge atomvåpen, sier Elliott Abrams, en utenrikspolitisk hauk som var USAs spesialutsending for Iran og Venezuela under Trumps første presidentperiode.

Han peker overfor avisen også på den nylige erklæringen fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), FNs atomvåpenorgan om at Iran har brutt sine forpliktelser i ikke-spredningsavtalen for første gang på nesten 20 år.

– Må tenke «worst-case»

David Petraeus, den pensjonerte generalen og tidligere CIA-direktøren som har vært øverstkommanderende for amerikanske styrker i Midtøsten, Øst-Afrika og Sentral-Asia, er klar på at Teheran nå er «bekymringsverdig nær» å kunne bygge en atombombe.

– Vi har alltid sagt at vi ikke vil tillate dem å få atomvåpen, og vi tror vi vil vite det hvis de anriker til våpengrad, sier han til Financial Times.

– Men dette er ikke noe du vil basere på et best case-scenario. Du må tenke «worst case», legger Petraeus til.