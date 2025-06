Regjeringen bruker en statlig planbestemmelse i plan- og bygningsloven for å gjennomføre forbudet som et flertall på Stortinget ønsket.

– Et evig forbud vil mest sannsynlig være for inngripende. Et midlertidig forbud kan vare veldig lenge, men dette må utredes, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) til E24.

Grunnen til at regjeringen ikke vil ha kryptoutvinning i Norge, er at det krever mye strøm.

– Jeg har fått signaler fra nettselskaper om at det er flere og flere som ønsker å etablere seg på et begrenset kraftsystem. Når det kommer mange nok små aktører, blir det en kjempebelastning, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

En tredel av datastrømmen

Regjeringen anslår at en tredel av all strøm til datasentre i 2023 ble brukt til produksjon av kryptovaluta. Fra 1. juli blir det lovpålagt for datasentre å rapportere hvor mye av kraftforbruket som går til kryptoutvinning.

Forslaget om midlertidig forbud skal utredes i høst av Kommunal- og distriktsdepartementet.

– På overtid

– Det er langt på overtid at regjeringen nå endelig følger opp Stortingets vedtak, sier Rødts Sofie Marhaug som er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Men hun mener forbudet langt fra er tilstrekkelig og ønsker et permanent forbud.

– Det er også på høy tid at vi får kontroll over hele datasenterindustrien, som står for et helt vanvittig kraftforbruk, sier hun, og varsler at Rødt kommer til å ta kampen opp igjen i neste stortingsperiode.