Støre om rustningskappløp: – Må hindre at det skjer

– Vi må hindre at det skjer et rustningskappløp, svarte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen fredag på spørsmål fra Forsvarets Forum.

Da hadde han nettopp kunngjort at Norge vil støtte målet om å bruke 5 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvarsrelaterte formål. Det er ventet at Nato vedtar et slikt mål under toppmøtet neste uke.

– En forutsetning for å få til rustningskontroll er dialog og kontakt. Noen av de mekanismene fungerer fortsatt, men altfor få. Det må vi jobbe med, sa Støre.

– Nato truer ingen, men har som oppgave at ingen skal true oss. Vi bør ha tanker om hvordan vi kan få i gang fornuftige samtaler om rustningskontroll, sa han.

Samtidig avviste statsministeren at Norge er på vei inn i en krigsøkonomi.

– Vi skal ha en økonomi som bidrar til at Norge er trygt, sa han.