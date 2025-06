Israels general varsler langvarig krig med Iran

Krigen mellom Israel og Iran går inn i sin andre uke. Fredag advarte Israels øverstkommanderende i forsvaret, Eyal Zamir, om at konflikten kan bli langvarig.

– Vanskelige dager ligger fortsatt foran oss, uttaler generalen, skriver Wall Street Journal.

Samtidig mislyktes samtaler i Genève mellom europeiske og iranske diplomater. Irans utenriksminister Abbas Araghchi nektet å gi opp landets rett til å anrike uran, ifølge arabiske og europeiske tjenestemenn som er orientert om møtene.

På bakken fortsatte kampene. Israel meldte at det har drept enda en iransk atomforsker med drone, og at omtrent halvparten av Irans rakettutskytningsramper er ødelagt. Minst 21 personer ble såret i byen Haifa etter at et prosjektil traff området.

President Donald Trump vurderer fortsatt et direkte angrep på Iran.

– En avgjørelse kommer innen to uker, uttaler Det hvite hus.

USA har samtidig styrket sin militære tilstedeværelse. En tredje amerikansk destroyer har seilt inn i det østlige Middelhavet, og en ny hangarskipsgruppe er på vei til Arabiahavet. Pentagon omtaler tiltakene som defensive.

Russland reagerer kraftig på utviklingen.

– Regimeskifte i Iran er utenkelig, og et attentat på Irans øverste leder vil vi reagere svært negativt på, ifølge Kremls talsmann Dmitrij Peskov, skriver Wall Street Journal.