Advokater og bankfolk i Sveits tar nå til ordet og advarer rike utflyttere om å flytte til Sveits.

Årsaken er en folkeavstemning i november der det skal stemmes om en avgift på arv og gaver med en verdi på over 50 millioner sveitserfranc, tilsvarende omtrent 618 millioner kroner.

I motsetning til dagens regionale avgifter inkluderer forslaget ingen unntak for ektefeller eller direkte etterkommere. Det skriver Financial Times.

Eieren av togprodusenten Stadler Rail, og en av de rikeste personene i Sveits, Peter Suphler, har kritisert forslaget og omtalt det som «en katastrofe for Sveits».

Han har også sagt at forslaget vil føre til at hans arvinger vil måtte gi fra seg hele to milliarder sveitserfranc, omtrent 25 milliarder kroner.

Velger andre destinasjoner

Den kommende folkeavstemningen skjer i kjølvannet av at Storbritannia utløste en bølge av utflytting blant rike utlendinger, etter at landet besluttet å gjøre hele deres globale formue skattepliktig for arveavgift.

Dette har også ført til at andre skatteparadiser har økt innsatsen for å tiltrekke seg rikingene.

«Når det gjelder muligheten Sveits hadde til å tiltrekke seg folk som forlater Storbritannia, er skaden allerede skjedd. Tidspunktet var forferdelig», sier Georgia Fotiou, advokat hos Staiger Law, til Financial Times.

«Det har ikke stoppet alle fra å komme, men flere har heller valgt Italia, Hellas, De forente arabiske emirater og andre steder».



Frédéric Rochat, managing partner i den Genève-baserte banken Lombard Odier, sier banken har observert «sveitsiske familier som har valgt å ikke ta noen risiko og heller flytte ut før avstemningen finner sted», mens utenlandske kunder har bestemt seg for ikke å relokalisere til Sveits fordi det «ekstremt skadelige» forslaget har skapt usikkerhet.

Samtidig sier en annen bankmann at selv om forslaget ikke går gjennom, så er det mye usikkerhet om det kan komme et nytt forslag senere. Derfor er det flere som heller velger å flytte nå.

– Uheldig

Ifølge den britiske avisen er den nye arveskatten blitt foreslått av det ytterliggående venstrepartiet De unge sosialistene, som et tiltak for å skaffe midler til å håndtere klimakrisen.

Slike forslag må til folkeavstemning dersom det støttes av 100.000 underskrifter.

«Hele landet må stemme over forslaget bare fordi det er fremmet, noe som skaper unødvendig usikkerhet» sier Rochat.



«Det enkle faktum at det eksisterer er uheldig».