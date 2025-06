Fredag ble det kjent at på neste ukes Nato-toppmøte vil Norge støtte Natos mål om å bruke 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til forsvar.

«Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet, og vi skal gjøre vår del av dette» sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Trump har derimot ingen planer om å sette av 5 prosent av sine budsjetter til forsvar.

«Jeg synes ikke vi burde det, men jeg synes de burde det. Vi har brukt penger, vi har støttet Nato så lenge, og i mange tilfeller mener jeg vi har tatt nesten 100 prosent av kostnadene» sa Donald Trump til pressen fredag.



Han har lenge sagt at Nato-landene betaler for lite for å holde forsvarsalliansen i gang, og oppfordret Nato-landene å øke forsvarsbudsjettet til 5 prosent i januar.

Spania støtter ikke

For mange land innebærer det nye målet mer enn en dobling av forsvarsutgiftene i årene framover. Spania, Italia og Belgia er blant landene som først kommer til å nå 2-prosentmålet i år.

Spania har kunngjort at de ikke vil støtte et 5-prosentmål.

«NATO må håndtere Spania. Spania har vært en veldig dårlig betaler. De har alltid vært det. Enten var de gode forhandlere, eller så gjorde de ikke det rette. Jeg mener, Spania må betale det alle andre må betale. Spania er beryktet for å betale lite» sier Trump.

«Vet du hvem som også betalte lite? Et sted som heter Canada. Canada sa: Hvorfor skal vi betale når USA beskytter oss gratis?» avsluttet Trump.