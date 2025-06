To sentrifugeanlegg for anriking av uran skal være truffet.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) var det ikke kjernefysisk materiale på anlegget, og derfor får det ikke noen strålemessige konsekvenser.

Hevder å ha drept tre militærledere

Israels utenriksminister Gideon Saar hevder også lørdag at de har drept tre høytstående iranske kommandanter i angrepene gjennom natten.

Han sier i et intervju med den tyske avisen Bild at Israel etter egne vurderinger har nå forsinket Irans mulighet for å få en atombombe med minst to eller tre år.

– Vi skal fortsette å gjøre alt for å fjerne denne trusselen, sier han.

Den høytstående iranske kommandanten Saeed Izadi skal ha blitt drept i et angrep i Qom sør for Teheran. Ifølge Saar var han ansvarlig for samordning med den palestinske militante gruppen Hamas.

De to andre kommandantene var fra Irans revolusjonsgarde, ifølge utenriksministeren.

Iranske medier: Minst 430 drept

Det er niende dagen på rad at de to landene angriper hverandre.

Siden Israel startet krigen mot Iran 13. juni, er minst 430 mennesker drept og 3500 såret, melder iranske medier lørdag med henvisning til landets helsedepartement.

Det er en kraftig oppjustering av tallene som iranske myndigheter tidligere har offentliggjort.

En menneskerettsgruppe, Human Rights Activists, meldte imidlertid fredag at minst 657 mennesker er drept i israelske angrep mot Iran på én uke, og at 2037 mennesker er såret.

Gruppa har base i Washington. Den har også registrert at minst 263 sivile er blant de drepte. 230 av ofrene har de ikke klart å identifisere.