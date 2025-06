Irans parlament: Vil stenge Hormuzstredet

Ifølge Reuters, som viser til iranske Press TV, har det iranske parlamentet godkjent å stenge Hormuzstredet.

Selv om parlamentet har vedtatt stenging, er ikke avgjørelsen endelig tatt. Irans øverste nasjonale sikkerhetsråd må ta den endelige beslutningen, ifølge Reuters.

Hormuzstredet er en av verdens viktigste transportårer for energi, og rundt 20 prosent av verdens olje- og gassforsyning passerer gjennom farvannet.

Shippingselskapene Maersk og Hapag-Lloyd uttalte hver for seg søndag ettermiddag at de vil fortsette å seile gjennom Hormuzstredet, men begge viser til løpende vurderinger og understreker at situasjonen raskt kan endre seg, ifølge Reuters.

Miner, trusler og faktiske angrep?

Goldman Sachs skisserte et scenario der Iran forsøker å stenge Hormuzstredet ved hjelp av miner, trusler om angrep eller faktisk angrep. I scenarioet anslås det at 15–16 millioner fat råolje pr. dag og 4–5 millioner fat raffinerte produkter pr. dag forsvinner.

«Dette er åpenbart ikke en situasjon oljemarkedet er i stand til å håndtere. Vi vil da trolig se priser over 100 dollar fatet, og trading i området mellom 120 og 150 dollar fatet – tilsvarende prisbevegelsene da Russland først invaderte Ukraina,» het det.

Hos nettmegleren IG handles oljekontrakter opp 8,5 prosent i 16-tiden søndag.

«Forstyrrelser i den globale oljeflyten, særlig dersom eksporten gjennom regionen rammes, vil kunne løfte oljeprisen betydelig videre herfra,» skriver Morgan Stanleys sjeføkonom Seth B. Carpenter søndag.

– Når det er nødvendig

Revolusjonsgardens kommandør og parlamentsmedlem Esmail Kosari sier ifølge Reuters at en beslutning om å stenge Hormuzstredet vurderes.

– Det vil bli gjort når det er nødvendig, sa Kosari.

Han uttalte seg søndag til Young Journalist Club og understreket at stenging av stredet nå er et konkret punkt på agendaen, selv om det ennå ikke foreligger noen endelig beslutning.