Klimaendringer fremstår som en av de mest undervurderte risikofaktorene for langsiktige investorer. Til tross for hyppigere ekstremvær, raskt stigende klimarelaterte kostnader og et økende gap mellom politiske mål og faktiske utslippsreduksjoner, synes klimarisiko å oppfattes av mange som reversibel eller håndterbar. Analyser og rapporter tegner derimot et mer krevende fremtidsbilde – både for samfunnet og for kapitalmarkedene.

På vei mot tre graders oppvarming?

Den siste rapporten fra Climate Action Tracker fra november 2024 viser at verden ligger an til en temperaturøkning på mellom 2,5 og 2,9 grader innen 2100 – selv om alle nåværende klimapolitiske løfter gjennomføres. Dersom dagens tempo i utslippsreduksjoner ikke akselererer markant, styrer vi mot en global oppvarming på over tre grader. Konsekvensene av temperaturøkninger er ikke lineære, noe som betyr at en oppvarming på to grader i stedet for 1,5 grader, gir langt større konsekvenser for ekstremvær og oppvarming enn en lineær økning på 33 prosent skulle tilsi.

Rapporten peker på at ingen av verdens største økonomier er i rute til å bidra til målet om 1,5 graders oppvarming. Flere land har de siste årene reversert sine ambisjoner og til og med vedtatt tiltak som øker utslippene. Det gjelder særlig olje- og gassproduserende land, men også fremvoksende økonomier som Kina og India, som fortsatt investerer tungt i ny kullkraft for å sikre at sine hurtigvoksende økonomier har nok energi.

Et snarlig oppbrukt karbonbudsjett

Financial Times viser i dag til en ny studie i regi av Imperial College of London, som indikerer at klodens «karbonbudsjett» vil brukes opp innen tre år. Karbonbudsjettet representerer den maksimale mengden drivhusgasser som kan slippes ut og samtidig gi 50 prosent sjanse til å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Studien er basert på et samarbeid mellom over 60 klimaforskere, og ble publisert i forbindelse med FNs pågående klimatoppmøte i Tyskland – der USA for øvrig glimret med sitt fravær.