Russland og Kina krever våpenhvile

– Igjen blir vi bedt om å tro på USAs eventyr, for nok en gang å påføre millioner av mennesker i Midtøsten lidelse. Dette bekrefter vår overbevisning om at historien ikke har lært våre amerikanske kolleger noe.

Iran: Sabotasje

Iran hadde selv bedt om møtet. Ambassadør Amir Saeid Iravani anklaget Israel og USA for å sabotere diplomati og misbruke Ikkespredningsavtalen:

– Den har blitt utnyttet som et påskudd for aggresjon og ulovlige handlinger som setter mitt lands interesser i fare.

Israels FN-ambassadør Danny Danon roste USA:

– Et atomvæpnet Iran ville vært en dødsdom like mye for dere som for oss.

Det er ennå ikke klart når resolusjonsforslaget kan bli lagt fram for avstemning. En resolusjon må ha minst ni stemmer og ingen veto fra de fem faste medlemmene (USA, Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina).

Ifølge utkastet, som Reuters har sett, fordømmes angrepene på iranske atomanlegg – uten å navngi verken USA eller Israel. USA ventes å motsette seg teksten.

Grossi: Ukjent skadeomfang

IAEA-sjef Rafael Grossi sa at det er observert synlige kratre ved anleggene i Fordo, men at det er umulig å vurdere de underjordiske skadene. Innganger til lagertunneler ved Isfahan ser ut til å ha blitt truffet, og Natanz-anlegget skal ha blitt angrepet på nytt.

Isfahan er et av Irans største atomanlegg og ligger rundt 30 mil sør for Teheran. Det er antatt at mye av Irans anrikede uran er blitt lagret under bakken i Isfahan.

– Iran har informert IAEA om at det ikke er målt økte strålingsnivåer utenfor noen av de tre anleggene, sa Grossi.

Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward manet til ro:

– Militære handlinger alene kan ikke gi en varig løsning på bekymringer rundt Irans atomprogram. Vi oppfordrer Iran til tilbakeholdenhet og ber alle parter vende tilbake til forhandlingsbordet.