– Formålet er å ikke komme i en situasjon hvor marginalt forbruk ikke får plass i nettet. Det er viktig for samfunnsutviklingen at boliger, mindre næring og viktig infrastruktur ikke skal måtte vente på nettilknytning fordi alt er reservert bort til kraftkrevende industri, sier energiminister Terje Aasland til Nationen , som først omtalte saken.

Endringen er del av regjeringens plan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet.

Den nye forskriften ble fastsatt mandag og trer i kraft 1. juli.

Nettselskapene og Statnett må nå holde av kapasitet til kunder med uttak på under 1 MW i regionalnettet, og under 5 MW og med et forventet årlig forbruk på under 20 GWh, i transmisjonsnettet.

– De aller fleste strømforbrukere har uttak under 1 MW, inkludert de fleste nærings- og tjenesteaktører, skriver energidepartementet i en pressemelding.