– Fienden er blitt tvunget inn i en våpenhvile, het det i en direktesending tirsdag morgen.

Irans utenriksminister takker styrkene

Litt tidligere hadde Irans utenriksminister Abbas Araghchi uttalt seg i sosiale medier.

– Per nå finnes det ingen «enighet» om noen våpenhvile eller opphør i militære operasjoner. Derimot, hvis det israelske regimet stanser den ulovlige aggresjonen mot den iranske befolkningen aller senest klokken 4 Teheran-tid, har vi ingen intensjon om å fortsette vårt svar etter det, skrev Araghchi på X natt til tirsdag.

– Den endelige beslutningen om opphør av våre militære operasjoner blir tatt senere, skrev han videre i innlegget, som var publisert klokken 4.15 iransk tid, altså rundt 15 minutter etter tidsfristen han selv hadde oppgitt.

I et nytt innlegg nærmere 20 minutter etterpå takket Araghchi de iranske styrkenes kamp mot Israel.

– Våre mektige væpnede styrkers militæroperasjoner for å straffe Israel for landets aggresjon, fortsatte til aller siste minutt, klokken 4. Sammen med alle iranere, takker jeg våre modige væpnede styrker, som står klare til å forsvare vårt kjære land til siste bloddråpe, og som har svart på ethvert angrep fra fienden til aller siste minutt, skrev Araghchi i den nye uttalelsen.

Trump fikk hjelp fra Qatar

En tjenestemann med kjennskap til forhandlingene sier til Reuters at Trump og visepresident J.D. Vance diskuterte våpenhvileforslaget med Qatars emir Tamim bin Hamad Al Thani etter det iranske angrepet mot en amerikansk militærbase i Qatar mandag.

Trump sa til emiren at Israel har gått med på våpenhvile og ba Qatar om hjelp til å overtale Iran til også å si ja til våpenhvile, forteller tjenestemannen.

Deretter sikret Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani i en telefonsamtale med iranske ledere Irans oppslutning til det amerikanske våpenhvileforslaget, ifølge Reuters-kilden.

Trump fikk Netanyahu med på våpenhvilen i en telefonsamtale mandag ettermiddag, og Vance, utenriksminister Marco Rubio og USAs spesialutsending Steve Witkoff har hatt direkte og indirekte samtaler med Iran, forteller en tjenesteperson i Det hvite hus.

Israel har gått med på våpenhvilen på betingelse av at Iran ikke starter nye angrep mot landet, mens Iran har sendt signaler til USA om at landet ikke skal utføre flere angrep, ifølge tjenestepersonen.

Til evig tid

I et telefonintervju med NBC News etter Truth Social-kunngjøringen sier Trump at våpenhvilen er «en vidunderlig dag for verden, etter min mening».

– Det er en storslått dag for USA. Det er en storslått dag for Midtøsten. Jeg er svært glad for å kunne ha fått dette gjennomført, sier presidenten.

På spørsmål om hvor lenge våpenhvilen kan vare, svarer Trump:

– Jeg tror våpenhvilen er ubegrenset. Den kommer til å vare for alltid.

Presidenten la til at krigen er fullstendig avsluttet, og sa at han ikke tror Israel og Iran «noen gang kommer til å skyte mot hverandre igjen».