Unge mer skeptiske til bistand

En undersøkelse Respons Analyse har gjort på oppdrag for Misjonsalliansen viser at unge nordmenn er langt mer skeptiske til bistand enn eldre. 63 prosent av de mellom 18 og 24 år er positive, mot 83 prosent i aldersgruppen over 67 år, melder Vårt Land.

Overordnet er tilliten fortsatt høy, men forskjellene mellom kjønn, utdanning og geografi er store. 78 prosent av kvinner støtter bistand, mot 67 prosent blant mennene.

Støtten er høyest blant personer med høyere utdanning og lavest i Innlandet (58 prosent). I Oslo og Akershus er andelen positive 76 prosent.

Professor Dan Banik ved Universitetet i Oslo peker på en økende retorikk mot bistand, særlig etter 2016.

– Både i USA, England og Norge har mediebildet blitt dominert av ideen om at bistand fører til sløsing. Det har svekket bistandens omdømme, særlig blant unge.

Generalsekretær i Misjonsalliansen, Heidi Sandvand Hegertun, advarer mot konsekvensene:

– Dersom engasjementet og støtten til bistand faller, vil det få alvorlige konsekvenser, ikke bare for organisasjoner som Misjonsalliansen, men for menneskene som er avhengige av innsatsen vår.

Norge er det eneste landet i OECD som fortsatt bruker én prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) på bistand. FNs mål ligger på 0,7 prosent. I 2024 gikk 55,7 milliarder kroner til norsk bistand.