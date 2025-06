Taiwans president Lai Ching-te holdt sist søndag sin første tale i rekken «Ti foredrag for å samle nasjonen.» Der understreket han blant annet at «Kina aldri har hatt suverenitet over Taiwan og «aldri har styrt Taiwan – ikke en eneste dag.»

– Jeg håper det taiwanske folket kan stå samlet for å beskytte nasjonal suverenitet. Uansett hva vi kaller oss selv er vi et uavhengig land, fortsatte presidenten.

Les også Kina anklager Taiwan for nettangrep Kinesiske sikkerhetsmyndigheter i byen Guangzhou anklager Taiwan for å stå bak et nettangrep mot et teknologifirma.

– Hensynsløst separatistisk

Talen vekker ikke overraskende harme i Beijing. Bloomberg viser tirsdag til en kommentar i kommunistpartiets offisielle organ Folkets Dagblad, som omtaler presidenten og hans tale i krasse ordelag.

«Lai sprer hensynsløst separatistiske uttalelser om taiwansk uavhengighet», skriver avisen, og stempler talen som «en sterk og skadelig provokasjon.»

Kommentaren omtaler Lai som en «krigshisser», og hevder hans uttalelser vitner om «galskap.»

Nekter å anerkjenne Beijing

Nyhetsbyrået karakteriserer denne siste utvekslingen som en påminnelse om at taiwansk uavhengighet er en rød linje for Kina. Beijing har nektet å samarbeide med Lai siden han tiltrådte om president i mai i fjor, ettersom han ikke anerkjenner Beijings syn om at Taiwan er en del av Kina.

PROVOSERT: Kinas president Xi Jinping. Foto: NTB

I slutten av mai skrev Financial Times at Kina og president Xi Jinping har rustet opp sin militære kapasitet til å gjennomføre et plutselig angrep mot den selvstyrte øya.

Fra Taiwans forsvarsdepartement het det ifølge avisen at kinesiske kampfly krysser det taiwanske luftforsvarets identifikasjonssone over 245 ganger i måneden, mot under ti ganger måneden for fem år siden.

Sist fredag opplyste departementet om at det har registrert 50 kinesiske militærfly i luftrommet rundt øya bare det siste døgnet.

Les også – Like farlig som Putin Tsjekkia markerer seg som en ivrig Taiwan-støttespiller. Landets president mener Kina er en like stor cybertrussel som Russland.

Potensiell Trump-hodepine

Bloomberg beskriver det som sannsynlig at den taiwanske presidentens kommende taler vil utløse tilsvarende sterke motreaksjoner fra Kina, noe som kan eskalere spenningen og gjøre utenrikspolitikken mer krevende for USA – Taiwans viktigste militære støttespiller.

Kina frykter ifølge nyhetsbyrået at Lai skal gå lenger enn tidligere presidenter og formelt erklære uavhengighet, for eksempel ved å skrive det inn i grunnloven. Lai har tidligere lovet å opprettholde «status quo» i forholdet til Kina, og myndighetene i Taipei har tonet ned faren for en nært forestående konflikt.

Les også Krigen en hel verden frykter En G7-advarsel i mai utløste sterke reaksjoner i Beijing, og frykten for en militær konflikt mellom USA og Kina utløser nå pengeflukt blant taiwanere.

Vil avsette opposisjonelle

Lais rekke av taler går av stabelen samtidig som hans Demokratiske progressive parti (DPP) prøver å organisere avsettelser av enkelte opposisjonspolitikere, og holde nye valg for å vinne tilbake flertallet i parlamentet.

Et slikt flertall vil gjøre det lettere for presidenten å øke satsingen på forsvaret via en særskilt budsjettordning.

Samtidig høster Lais taler ifølge Bloomberg kritikk fra opposisjonspartiet Kuomintang, som ønsker tettere bånd til Kina. Partiet argumenterer for at talene er ment å støtte kampanjen mot opposisjonen, og mener at Lai heller bør rette fokus mot saker folk bryr seg om, som handelsforhandlinger med USA, boligpriser og kriminalitet.