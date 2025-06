Israel kommer til å svare kraftfullt på et eventuelt iransk brudd på våpenhvilen, sier han også.

Trump kunngjorde like etter midnatt norsk tid at Israel og Iran er enige om en våpenhvile som skulle starte om lag seks timer senere.

Rett etter klokken 7 norsk tid erklærte Trump at våpenhvilen var trådt i kraft.

Våpenhvilens første fase går ut på at Iran stanser alle angrep mot Israel de første tolv timene, og at Israel stanser alle sine angrep mot Iran de neste tolv timene. Når de til sammen 24 timene er utløpt, blir våpenhvilen permanent, og krigen er over, ifølge Trump.

Statsministeren melder også at Israel har lyktes med målet om å fjerne både atomtrusselen og trusselen fra ballistiske missiler i Iran.

Han takker i tillegg USAs president Donald Trump for støtten i angrepene mot Iran.