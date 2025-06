Konflikten er ikke over: – Har blitt latterliggjort

Tirsdag morgen kunngjorde USAs president Donald Trump våpenhvile mellom Iran og Israel. Markedene ble sendt opp og oljeprisen falt kraftig.

Brentoljen med augustlevering er i skrivende stund ned 3,79 prosent til 68,77 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 3,96 prosent til 65,85 dollar.

Iran har fått både luftforsvar og atominstallasjoner ødelagt, og videre kamper for regimet i Teheran var forbundet med høy risiko. Israel har også hatt insentiver for en våpenhvile med økt belastning på befolkning og økonomi.

«Det iranske regimet har blitt latterliggjort», skriver sjefsstrateg i SEB Erik Meyersson i en oppdatering, og trekker frem at den høye risikopremien i oljeprisen kunne løftet den globale inflasjonen og presset sentralbanker mot høyere styringsrenter.

Veien videre

Det meste tyder på at forhandlinger mellom partene vil forsøkes, men lite tilsier at de blir enkle. Iran holder fast på sin rett til å anrike uran og utvikle raketter. Israel og USA vil trolig kreve at begge programmene avvikles, nå med økt styrke etter krigens gang.

«Trump får rollen som fredsmekler», påpeker Meyersson.

Iran anklager USA for å bruke diplomati som dekke for angrep. Israel forventer tydelige innrømmelser. Faren for en ny eskalering er langt fra over.

«På lengre sikt, uten en diplomatisk avtale, kan det iranske regimet velge å ruste opp igjen og muligens forfølge atomvåpen enda mer aggressivt», skriver sjefstrategen.

«Hvis Iran gjenoppbygger og kanskje til og med forbedrer sitt luftforsvar, samtidig som det gjenreiser sitt atomprogram og sin ballistiske missilkapasitet, kan Iran fremstå som et mer aggressivt og vanskelig mål», påpeker han.