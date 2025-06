Raketter på vei mot Israel fra Iran

IDF meldte at det ble jobbet med å avskjære rakettene, og israelere ble bedt om å søke tilflukt mens faren pågikk. Et kvarters tid senere opplyste IDF at folk kunne forlate tilfluktsrommene.

To raketter ble avskåret, og det er ikke meldt om skadede, ifølge den israelske avisa Haaretz.

Flyalarmen gikk over hele det nordlige Israel, inkludert den folkerike havnebyen Haifa og de okkuperte syriske Golanhøydene.

Kort tid etter meldingen opplyste Israels forsvarsminister Israel Katz at han hadde instruert militæret til å svare kraftfullt. Katz har beordret det som omtales som høyintensitetsangrep mot hjertet av Teheran.

USAs president Donald Trump meldte natt til tirsdag at det var inngått en våpenhvileavtale mellom Israel og Iran. Begge parter har bekreftet at de har gått med på våpenhvilen.

Rett før våpenhvilen skulle tre i kraft, skjøt Iran ifølge det israelske forsvaret IDF 20 raketter mot Israel. Fire mennesker ble drept i angrepet, selv om de befant seg i et bomberom, skriver Haaretz.