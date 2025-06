Hvorfor hjelper ikke Russland Iran?

Ødelagte russiske luftvernsystemer er heller ikke blitt erstattet.

Russlands tilbakeholdenhet får flere til å stille spørsmål ved landets troverdighet som alliert. Armenia fikk heller ingen hjelp da Aserbajdsjan slo til mot Nagorno-Karabakh i 2020 og 2023 – til tross for en forsvarspakt med Russland. Det bidro til at Armenia vendte seg bort fra Moskva og mot USA.

Tilsvarende, da Assads regime i Syria falt i fjor, tilbød Putin kun asyl til den tidligere lederen og hans familie.

Spurt om støtten

På St. Petersburg Economic Forum som ble arrangert i helgen, ble faktisk Putin spurt om hvorfor han ikke hjelper Iran. Ifølge Putin kommer det av at det bor mange med russisk bakgrunn i Israel, og at han derfor ønsker å holde seg nøytral i konflikten, skriver Business Today.

– Det bor nesten to millioner mennesker fra det tidligere Sovjetunionen og Russland i Israel. Det er nærmest et russisktalende land i dag. Og vi tar selvsagt alltid dette i betraktning i Russlands moderne historie, svarte Putin.

Putin avviste også kritikken mot Russlands lojalitet overfor sine allierte og kalte kritikerne for «provokatører».

Putin har tidligere tilbydd seg å megle mellom Israel og Iran, men har fått blankt avslag fra Trump.

– La oss megle i Russland først. Dette kan du bekymre deg for senere, sa Trump.

Selv om Russland ønsker å opprettholde et forhold til Israel, har landet likevel opprettholdt kontakten med Hamas etter angrepet 7. oktober 2023. Putin fordømte angrepet som et terroristangrep, men russerne stemte imot en FN-resolusjon som ville fordømt Hamas. Russland har også kritisert Israels gjengjeldelse på Gaza, og referert til den krigen som et eksempel på USAs mislykkede Midtøsten-politikk.