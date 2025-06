Tiden er i ferd med å renne ut

Med bare to uker igjen til president Donald Trumps selvpålagte frist for mye handelsavtaler, er presset stort på flere av USAs viktigste handelspartnere. Dersom landene ikke kommer til enighet med USA innen 9.juli, risikerer de å bli rammet av de såkalte «Liberation Day»-tollene, som er betydelig høyere enn dagens 10 prosent, melder Bloomberg.

Så langt er det kun Storbritannia som har fått på plass en avtale, men denne adresserer ikke 25 prosent-tollene på stål.

EU håper på utsettelse

For EU er beste utfall en prinsippavtale som åpner for mer tid. Unionen forsøker fortsatt å finne en løsning, men tonen er blitt merkbart skarpere etter at Trump forrige uke truet med å avslutte samtalene og gå for ensidige tiltak. EU har signalisert at mottiltak kan komme dersom resultatet blir for skjevt.

Lite fremdrift

India og USA står fast i spørsmålet om genmodifisert landbruk. New Delhi ønsker unntak fra Trumps gjengjeldelsestoller, men avstanden mellom partene består.

Japan sliter med økte tollsatser på biler og stål. Trump og statsminister Shigeru Ishiba ble ikke enige under G7-møtet, og nye avgifter kan innføres allerede i juli.

Mexico var nær en avtale tidligere i juni, men et planlagt møte mellom president Claudia Sheinbaum og Trump ble avlyst. Samtidig nærmer det seg en formell gjennomgang av frihandelsavtalen USMCA.

Canada forsøker å få en avtale på plass før fristen. Statsminister Mark Carney har møtt Trump, men truer med gjengjeldelse i form av økte toller på stål og aluminium dersom samtalene bryter sammen.

Sør-Korea har også slitt med å få fremgang. Et planlagt toppmøte med Trump ble avlyst i siste liten, og myndighetene frykter hvordan nye tollsatser vil ramme den eksportavhengige økonomien.

Imøtekommer USA

Flere mindre og mellomstore økonomier forsøker å komme USA i møte for å unngå de varslede tolløkningene.

Vietnam er lengst fremme og har tilbudt økte kjøp av amerikanske varer. Målet er en avtale med tollnivå mellom 20 og 25 prosent. Thailand, som risikerer en straffetoll på 36 prosent, har sendt forslag som kan senke nivået til 10.

Malaysia håper å skjerme teknologisektoren, der halvlederne står sentralt. Hele 60 prosent av eksporten i denne kategorien går til USA.

Sveits har foreslått bedre markedsadgang for amerikansk landbruk, men svekket forhandlingskraft etter at landet ble satt på USAs valutakontrolliste og sliter med en styrket sveitserfranc.