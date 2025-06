Sentralbanksjef Jerome Powell holder døren åpen for et mulig rentekutt i juli, men understreker at Federal Reserve foreløpig avventer på grunn av utsikter til økende inflasjon, skriver Marketwatch.

– Hvis man bare ser i bakspeilet og på de eksisterende dataene, kan man argumentere for at vi burde ligget på et nøytralt nivå, som innebærer et par rentekutt eller kanskje flere, uttalte han.

I sin halvårlige høring i Kongressen ble Powell gjentatte ganger presset av republikanske politikere til å forklare hvorfor renten ikke kuttes nå. De viste til lav inflasjon i USA og pekte på at sentralbanker globalt har redusert sine lånekostnader.

Powell svarte at nesten alle økonomiske prognoser, inkludert Fed sine egne, peker på en betydelig økning i inflasjonen gjennom året – blant annet som følge av handelskriger.

Han presiserte at Fed er klare til å justere renten så snart de har bedre oversikt over konsekvensene av de pågående handelskonfliktene.

– Dette tyder på at han ikke har hastverk med å kutte renten, uttalte sjeføkonom James Knightley i ING, ifølge Marketwatch.

Powells tilbakeholdenhet har vakt sinne hos Donald Trump, som nylig gikk til et nytt angrep på Truth Social.

«Jeg håper Kongressen virkelig setter denne dumme, hardnakkede personen på plass», skrev Trump.