Etter en vinter med svake målinger og økende press fra Fremskrittspartiet, satte Høyre i gang et omfattende internt arbeid, melder Nettavisen. Høyre-leder Erna Solberg bekrefter at partiet tok grep for å skjerpe partiet.

– Det er riktig at vi satte i gang et internt arbeid i Høyre for en tid tilbake. Fordi vi ser at vi må få tydeligere frem våre løsninger og vårt alternativ til Ap, sier Erna Solberg.

Solberg satte i gang fire team ledet av profiler som Tina Bru, Henrik Asheim og Ine Eriksen Søreide. Oppdraget var å gjøre Høyres politikk konkret og egnet for en regjeringsplattform.

– Det er klart at når partiet har slitt litt, og Erna ber deg om å ta i et ekstra tak, så stiller man opp, sier stortingsrepresentant Peter Frølich.

Varsler pressekonferanse

Arbeidet har pågått siden mars, men etter en måling på 13,9 prosent ble tempoet økt. Nå varsler partiet tre pressekonferanser før sommeren.

– Det blir noen nye løfter og det blir mye bra Høyre-politikk. Kjemisk fritt for slagord, sier Solberg.

Hun peker på regjeringens pengebruk som et tydelig angrepspunkt:

– Ingen regjering i Norge har brukt mer oljepenger enn den som nå sitter, sier hun.