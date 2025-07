– Når jeg nå går ut av politikken, så har jeg lovet min ektemann at jeg skal engasjere meg mer i hans forretninger, sier Kjerkol til Nettavisen.

Ektemannen Rune er inne på eiersiden i NBX, og nå skal altså Kjerkol også engasjere seg i krytobørsen som styremedlem.

– Nå blir jeg kryptobitch, sier Kjerkol og ler, ifølge intervjuet med Nettavisen.

Les også Robert Næss har konsekvent tatt feil om bitcoin Man kan mistenke at Robert Næss vet at den nye digitale økonomien angriper hans egen verdikjede, skriver Nicolai Lunde i kryptobørsen NBX.

– Det er en spennende bransje, full av muligheter. Det at penger digitaliseres, er en utvikling som kommer for fullt nå. Jeg tror vi står foran et skifte i synet på kryptovaluta også, sier Kjerkol.

Kjerkol er ferdig på Stortinget etter valget i høst, og sier at hun skal finne seg en «ordentlig jobb».