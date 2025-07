Høyres frieri: Vil gi deg 12.000 i mindre skatt

Høyre vil gi skattelette på 1000 kroner i måneden – altså 12.000 i året.

Det løftet presenterer partileder Erna Solberg, nestleder Tina Bru og næringspolitisk talsperson Nikolai Astrup på en pressekonferanse onsdag.

Lettelsen gjøres via kutt i personfradraget, som partiet vil øke med 2.000 kroner. Men mesteparten av skattelettelsen er et jobbfradrag – som skal økes med 10.000 kroner. Samtidig vil Høyre innføre null skatt på lønn under 150.000 kroner. Frikortgrensen er i dag på 100.000 kroner.

– For Høyre er skattelette velferd. Velferd handler ikke bare om hva staten gir, men om hva du selv får til med dine egne penger, sier Bru.



Pensjonister og uføre går glipp av mesteparten av Høyres foreslåtte skattekutt. Men jobber du får du solid lettelse på skatteregningen.

Skattekuttet på inntekt vil koste 36,5 milliarder kroner. Fra før har Høyre lovet å fjerne formuesskatten på aksjer og driftsmidler, som er beregnet å koste 21 milliarder kroner.

– Dette er løfter for fire år. Noe haster mer enn andre ting, sier Solberg, på spørsmål om tidshorisonten.

58,7 milliarder i skattelette

Hun referer videre til bedriftsbeskatning og kapitalflukt. Høyres svar på det er kutt i formuesskatt.

Dermed lover Høyre over 58,7 milliarder kroner i skattekutt. Spørsmålet er hvordan Høyre skal dekke det inn. De har tidligere åpnet for økning i selskapsskatten, som i dag er på 22 prosent, og fjerning av skjermingsfradraget.

– Det er ikke noe mål for Høyre å øke selskapsskatten. Det har det aldri vært. Det vi har sagt er at hvis det er nødvendig å gjøre noen vekslinger for å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital (aksjer og driftsmidler, journ.anm), er vi villige til å gjøre det, sier Astrup onsdag.

Han legger til at det maksimalt er snakk om en økning på 1-2 prosentpoeng.

Fremskyndt velgerfrieri

I invitasjonen til pressekonferansen annonserte partiet at de ville presentere et «større» politisk initiativ. Det var fra før kjent at det skulle omhandle økonomi og skatt.

Utformingen av tiltaket skal ha begynt i vinter, men etter elendige målinger bestemte partiet seg for å fremskynde pressekonferansene, som i utgangspunktet skulle holdes etter sommeren.

Løftet er del en av et større velgerfrieri. I uken som kommer skal partiet også presentere én nyhet tilknyttet utdanning, og én tilknyttet trygghet.