Arbeiderpartiet går fram til 27,8 prosent, mens Høyre faller tilbake til 18 prosent. Valgekspert Johan Giertsen sier dette svekker Høyres vinnersjanser nasjonalt:

– Når borgerlig side ikke vinner mandater i et fylke som Hordaland, med de borgerlige tradisjonene som er her, blir det vanskelig å vinne valget, sier han til Bergens Tidende.

Ap tar ett mandat fra Frp, og Sp tar ett fra Venstre. Dermed endres fordelingen fra 9–6 i borgerlig favør i mai, til 8–7 for de rødgrønne nå.

Giertsen mener målingen tilsier 32 prosent for Ap og 15 for Høyre på landsbasis. Han peker også på at under halvparten av Høyres 2021-velgere sier de vil stemme Høyre igjen:

– Du må mange år tilbake for å finne tilsvarende lav lojalitet blant Høyre-velgerne. Det er veldig spesielt – og et faresignal.

Rødt går fram til 6,3 prosent, mens Frp, som går tilbake 1,9 prosentpoeng til 19,5 prosent, er nærmest å ta et ekstra mandat.