Euroen styrker seg 0,3 prosent mot dollaren torsdag, med en EURUSD i 1,1689 etter at alle 32 Nato-land onsdag ble enige om å øke forsvarsinvesteringene til minst 5 prosent av BNP innen 2035.

Oppstår en «Fed-skygge»

Dollaren har allerede svekket seg 10 prosent i år, mye tynget av frykten for amerikansk statsgjeld.

TIL VURDERING: Tidligere Fed-styremedlem Kevin Warsh skal stå på presidentens kandidatliste. Foto: Bloomberg

– Det overordnede bakteppet er fortsatt en oppfatning av at den amerikanske økonomien bremser raskere enn resten av verden, og det har bidratt til at investorer flytter kapital ut av USA, fortsetter Yetsenga overfor avisen.

I den halvårlige høringen for Senatets finanskomité advarte Powell tidligere denne uken om at han ikke kommer til å signalisere noe rentekutt før det foreligger et bedre tallgrunnlag om inflasjon og toll.

– En kan se for seg et scenario der den nominerte etterfølgeren begynner å kritisere Fed. Det vil oppstå en slags «Fed-skygge», og det er en av de største bekymringene for sentralbankens troverdighet, uttaler sjefstrateg Mitul Kotecha for makro i fremvoksende markeder hos Barclays til Financial Times.

Les også Åpner for rentekutt – dette kan stoppe det Fed-sjef Jerome Powell antyder rentekutt i juli, men advarer om at økt inflasjon trolig vil holde sentralbanken tilbake.

Powell lukker døren igjen Federal Reserve-sjef Jerome Powell står fast på sin vente-og-se-linje, også under høringen i Kongressen.

Prøver å senke statsrentene Amerikanske statsrenter skjøt i været på tolluroen. Det vil myndighetene unngå igjen, og foreslår å lette på bankenes kapitalkrav.

Trump-kandidatene

Blant kandidatene Trump vurderer som USAs neste sentralbanksjef er, ifølge Wall Street Journals kilder, Kevin Warsh og Keith Hassett. Førstnevnte har sittet i Fed-styret og vært økonomisk rådgiver for president George W. Bush, mens sistnevnte nå leder National Economic Council.

Finansminister Scott Bessent blir også spilt inn, og ytterligere kandidater er tidligere Verdensbank-sjef David Malpass og Fed-styremedlem Christopher Waller.

Den rentesensitive amerikanske 2-årige statsobligasjonen faller 0,03 prosentpoeng til 3,75 prosent, mens Wall Street-futures peker mot forsiktig oppgang fra start torsdag.