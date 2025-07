Tidligere New York-guvernør Andrew Cuomo erkjente tirsdag et sjokknederlag mot sosialisten Zohran Mamdani i nominasjonsvalget av Demokratenes kandidat til byens ordførerverv.

SJOKKSEIER: Zohran Mamdani blir Demokratenes kandidat i årets ordførervalg i New York. Foto: Bloomberg

Onsdag var USAs president Donald Trump ute med sin vurdering av indisk-amerikanske Mamdani.

«En 100 prosent kommunistisk galning er på vei til å bli New Yorks ordfører. Vi har hatt radikale venstrevridde før, men dette begynner å bli litt latterlig. Han ser forferdelig ut, stemmen hans skjærer i ørene, og han er ikke særlig smart», skrev han i et innlegg på Truth Social, og mener Demokratene nå har «krysset en linje.»

Financial Times påpeker at New York heller sterkt mot Demokratene, og hevder Mamdanis svært overraskende seier gir den 33-årige bydelsrepresentanten fra Queens en stor fordel i høstens valg.

Les også Nytt Trump-stikk truer USAs president Donald Trump vurderer å kunngjøre neste sentralbanksjef lenge før tiden, for å undergrave Jerome Powell. Dollaren reagerer.

Vil høyne skattene

Avisens vurdering er at Mamdani vekket entusiasme med løfter om tiltak mot byens «levekostnadskrise», som å fryse husleier og øke skattene for de rike for å finansiere gratis busser og barnehage.

SLÅTT: Andrew Cuomo fikk bare 36,4 prosent av stemmene i Demokratenes nominasjonsvalg til ordførervervet i New York, mot 43,5 prosent for Mamdani. Foto: Bloomberg

– Åtte måneder etter at vi lanserte kampanjen med en visjon om en by alle newyorkere har råd til, har vi vunnet, sa Mamdani i sin seiers­tale tidlig onsdag lokal tid.

Cuomo ble sett på som en «status quo»-kandidat i en tid der innbyggerne søkte et tydelig brudd med fortiden.

Mamdani har vekket bekymring på Wall Street ved å foreslå skjerpet beskatning for innbyggere som tjener over én million dollar årlig og økning av selskapsskatten fra 7,25 til 11,5 prosent, forslag som ifølge Financial Times lite trolig vil passere delstatsregjeringen i New York.

– Massiv skyteskive

Flere kommentatorer påpeker at Mamdani nå vil bli en massiv skyteskive for president Trumps allierte inn mot neste års mellomvalg til Kongressen.

SITTENDE ORDFØRER: Eric Adams. Foto: Bloomberg

«Trump-allierte forbereder seg allerede på å gjøre Mamdani til en nasjonal figur de kan angripe og knytte til andre demokrater i forkant av mellomvalget», skriver Det hvite hus-korrespondent i New York Times, Maggie Haberman.

– Trump og Fox News vil nå peke på Demokratene i USAs største by og si: «Vi hadde rett hele tiden – partiet er fullt av radikale sosialister, og her er beviset, sier en New York-basert demokratisk strateg fra med kjennskap til Mamdani-kampanjen til Financial Times.

Les også Trump: – Heksejakt Israels statsminister Benjamin Netanyahu er en helt som elsker sitt land, og korrupsjonsrettssaken mot ham bør avlyses, sier USAs president Donald Trump.

Pønsker ut Trump-hevn EU hevder USA vil ha en ubalansert handelsavtale, og planlegger gjengjeldelsestiltak. Boeing vil i så fall ikke bli spart.

– Fake news om Iran-angrep Donald Trump kritiserer mediene for å ha meldt at angrepene mot Irans atomanlegg kan ha vært mindre suksessfulle enn antatt. Anleggene ble ødelagt, sier han.

Cuomo stiller likevel?

I hovedvalget som vanligvis avholdes i november vil Mamdani møte republikaneren Curtis Sliwa og den sittende ordføreren Eric Adams, som nå valgte å stille som en uavhengig kandidat.

REPUBLIKANSK KANDIDAT: Curtis Sliwa. Foto: NTB

Adams vant i 2021 en knusende seier mot Sliwa, etter å ha vunnet Demokratenes nominasjon.

Cuomo, som samme år måtte gå av som New York-guvernør etter anklager om seksuell trakassering, har også åpnet døren for å stille som uavhengig kandidat. I sin tale etter Mamdani-tapet sa Cuomo at han vil «tenke litt over» hva som blir det neste.

Vinneren av hovedvalget vil tiltre som New Yorks nye ordfører 1. januar 2026.