Nå puster Rødt SV i nakken

Høyres gjennomsnitt på de sju nasjonale partimålingene er knappe 16,2 prosent, viser oversikten til Poll of polls.

På samlematrisen , som Poll of polls baserer på bakgrunnstall de har fått fra seks av de sju målingene, står det enda dårligere til – kun 16 prosent.

Dette er det dårligste partiet har gjort det på et månedssnitt siden september 2009. Den gangen endte Høyre på 17,2 prosent i valget samme måned. Den sommeren hadde Erna Solberg vært Høyre-leder i knappe fem år, og hun meldte seg for første gang på i kampen om å bli statsminister.

Rødgrønne smil

16 år senere er det fremdeles Solberg som er Høyre-leder, og hun er fortsatt statsministerkandidat – men partiet er på mange måter tilbake til start. Høyre er nå nest størst på borgerlig side ifølge målingene, og Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug (21 prosent) har størst grunn til å smile idet hun lukter på det beste valgresultatet siden nettopp 2009.

I øyeblikket har flere partiledere på rødgrønn side grunn til å smile. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tatt sitt parti mer enn ti prosentpoeng opp fra bunnpunktet i desember (17,2) og ligger i juni (28,3) trygt over valgresultatet i 2021. Og hans rødgrønne side har hele 90 av Stortingets 169 mandater bak seg.

Nest bredest kan Rødt-leder Marie Sneve Martinussen smile. Rødt ligger på 6,2 prosent – det høyeste på et drøyt år, og 1,5 prosentpoeng over rekordresultatet fra 2021. Sneves parti puster også SV-leder og samfylking Kirsti Bergstø i nakken – SV ligger på 6,9 prosent og kan få konkurranse om å bli nest størst på rødgrønn side. Mens SV mister ett mandat sammenlignet med 2021, går Rødt tre mandater i pluss.

KrF nærmer seg sperregrensa

Senterpartiet må på sin side nøye seg med en fjerdeplass blant de rødgrønne – og er med 5,6 prosent mer enn halvert fra det solide valget i 2021. I etterkrigstiden har Senterpartiet kun havnet under 6 prosent i to stortingsvalg. Med et slikt valgresultat ville partileder Trygve Slagsvold Vedum trolig mistet flere sterke kort – som Emilie Enger Mehl, Geir Pollestad og Sandra Borch. Venstre er på sin side oppe på 4,5 prosent etter en ustabil vår i målingene.

Blant de to minste stortingspartiene er det Kristelig Folkeparti (3,7) som ligger nærmest 4 prosents oppslutning og den ettertraktede tilgangen på utjevningsmandater. MDG (3) går litt opp sammenlignet med mai, men har fortsatt en lang vei å gå. Bakgrunnstallene er heller ikke særlig lystig lesning for partiet – kun 44,3 prosent av dem som har svart at de stemte MDG i 2021, ville fortsatt stemt MDG i dag.

Bakgrunnstallene viser også at hele 22 prosent av dem som stemte SV og 16,5 prosent av dem som stemte Sp sist, ville stemt Arbeiderpartiet i dag. Høyre taper ikke overraskende klart flest velgere til Fremskrittspartiet, som på sin side har en oppsiktsvekkende høy lojalitet på hele 80 prosent.