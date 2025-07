Trump bekrefter Kina-avtale

USA og Kina har signert en ny handelsavtale som bygger videre på en muntlig enighet fra tidligere forhandlinger, skriver Financial Times torsdag. Ifølge en talsperson for Det hvite hus er partene blitt enige om en «ytterligere forståelse for hvordan Genève-avtalen skal implementeres», med henvisning til forhandlingene i mai.

President Donald Trump bekreftet torsdag at avtalen ble signert onsdag, to uker etter at partene møttes i London for å forsøke å deeskalere handelskonflikten.

– Vi signerte med Kina i går, sa Trump under et arrangement i Det hvite hus.

Han ga derimot ingen detaljer om innholdet i avtalen.

Sjeldne jordarter i sentrum

Avtalen innebærer ifølge USAs handelsminister Howard Lutnick at Kina gjenopptar eksporten av sjeldne jordarter til USA.

– De skal levere sjeldne jordarter til oss, og når de gjør det, vil vi fjerne våre mottiltak, sier Lutnick til Bloomberg News.

Kina kontrollerer størsteparten av verdens produksjon og prosessering av sjeldne jordarter – mineraler som er avgjørende i alt fra jagerfly og vindturbiner til elbiler og lyspærer. Eksporten ble stanset tidligere i år som svar på amerikanske tolltiltak, og flere bilprodusenter advarte om risiko for produksjonsstans.

Forhandlingene i London ble ledet av USAs finansminister Scott Bessent, handelsminister Howard Lutnick og handelsrepresentant Jamieson Greer, sammen med Kinas visestatsminister He Lifeng. Etter to dager kom partene til enighet, men uten å offentliggjøre detaljer.

Tollpausen nærmer seg slutten

Avtalen bygger videre på Genève-forståelsen fra mai, hvor USA og Kina ble enige om å redusere tollsatser i 90 dager i påvente av en mer omfattende løsning. Ifølge FT strandet samtalene den gang på spørsmål knyttet til amerikanske eksportkontroller og kinesisk eksport av sjeldne jordarter.

Tollpausen utløper 9. juli, og Trump-administrasjonen har varslet at satsene kan bli hevet til opptil 50 prosent dersom det ikke oppnås flere permanente avtaler. Lutnick opplyser at USA jobber med å sluttføre handelsavtaler med ti store handelspartnere i løpet av de to neste ukene.



Så langt er det kun Storbritannia som har inngått en ny handelsavtale med USA. Kina har oppnådd lavere gjensidige tollsatser på 10 prosent, mens øvrige handelspartnere fortsatt forhandler. I tillegg ligger det an til mulige globale tolltiltak på varer som halvledere, legemidler, elektronikk og råvarer.

Den kinesiske ambassaden i Washington har ikke kommentert saken.

– Hvis avtalen gir mer forutsigbarhet, rettferdighet og stabilitet i handelen mellom USA og Kina, vil det være en stor seier for begge lands befolkning, sier Sean Stein, leder for US-China Business Council, til FT.