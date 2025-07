Tyskland var onsdag denne uken med på Nato-enigheten om øke forsvarsinvesteringene til minst 5 prosent av BNP innen 2035. Fredag skriver Financial Times at den kraftige økningen av tyske forsvarsbudsjetter kan skape trøbbel for finansminister og SPD-leder Lars Klingbeil.

MOTBØR: For Lars Klingbeil, SPD-leder og Tysklands visekansler og finansminister. Foto: NTB

Splittelsen i Tysklands sosialdemokratiske parti om opprustning, og forholdet til Russland, ser ifølge avisen ut til å kulminere på partiets landsmøte som starter fredag.

Eldreopprør

Klingbeil møter økende motstand fra SPDs eldre garde, deriblant Peter Brandt. Faren Willy Brandt ble i løpet av tiden som tysk forbundskansler kjent for sin «Ostpolitik» og tilnærming til Russland under den kalde krigen, en politikk som fortsatt preger partiet.

«OSTPOLITIK»: Tysklands daværende forbundskansler Willy Brandt (t.v.) og daværende Sovjetunionens statsminister Aleksej Kosygin signerer Tyskland/Sovjet-traktaten i Moskva 12. august 1970. Foto: NTB

76-årige Brandt er blant dem som før landsmøtet har undertegnet et saksforslag – et manifest – som kritiserer regjeringens offensive forsvarsplaner og tar til orde for en «gradvis tilbakevending til avspenning og samarbeid med Russland.»

– Klingbeil har godkjent planene uten å sjekke om det faktisk er i tråd med flertallet. Det er et problem. Holdningen i partiledelsen er ikke like tydelig forankret i medlemsmassen, sier han til Financial Times.

En partiintern kilde opplyser til avisen at medlemmer i 60-årene, som meldte seg inn under Brandts ledelse, nå utgjør 58 prosent av medlemsmassen.

Les også – Smisker med Putin igjen Stadig flere tyske toppolitikere tar vil lette på sanksjonene mot Russland, men møter skarp kritikk.

– Vil bli mer dødelige Mens Donald Trump sår tvil om Natos fremtid, trapper Pentagon opp i Norden og Baltikum. Målet er å avskrekke Russland.

Gir opp Putin-press Washington satte opp en arbeidsgruppe som skulle presse Russland til forhandlingsbordet i Ukraina-krigen. Nå er den nedlagt.

– Intet lite mindretall

Klingbeil var mannen som forhandlet frem dagens regjeringsplattform etter SPDs katastrofevalg i februar, og et partiopprør kan gjøre det verre for regjeringen, som har et flertall på bare 13 mandater, å få gjennom budsjetter, våpenleveranser og den planlagte gjeninnføringen av verneplikt.

KOMMENTERER OPPRØRET: Statsviter Uwe Jun ved Universitetet i Trier. Foto: LinkedIn

– Opprørerne er ikke i flertall i SPD, men heller ikke i et lite mindretall, sier statsviter Uwe Jun ved universitetet i Trier.

Financial Times beskriver en forsvarsdebatt som har intensivert seg i partiet etter valget. 47-åringen Klingbeil har erstattet 66-årige Rolf Mützenich som SPDs parlamentariske leder, og blitt gjenstand for anklager om å ha styrket sin egen maktposisjon.

Les også – Hans forsvar av Putin er absurd Eks-kansler Gerhard Schröders Putin-forsvar skaper hodebry for den tyske regjeringen. Nå vil SPD kaste ham ut.

– Vi overvurderer trusselen fra Putin – Vi overvurderer trusselen fra Putin, sier Jan Petter Sissener og frykter at Donald Trump blir presset til å gjøre dumme ting.

– Forbereder nye fremstøt i Europa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder å sitte på bevis for at Russland er i ferd med å planlegge «nye militæroperasjoner på europeisk territorium.»

– Overlegent Nato

Mützenich er blant dem som har signert manifestet sammen med Brandt, som selv forklarer sin signering med at han synes Russland-trusselen er overdrevet.

– Jeg deler ikke synet på at Russland kommer til å angripe Nato. Den russiske hæren har vist svakheter i krigen mot Ukraina. Nato er nå konvensjonelt overlegen den russiske hæren, selv uten amerikanerne, uttaler Brandt til avisen.

Klingbeil har påpekt at også Willy Brandt, som mottok Nobels fredspris i 1971, godkjente forsvarsbudsjetter på over 3,5 prosent av BNP.

– Og til syvende og sist tror jeg ingen vil forbinde Brandt med å fokusere utelukkende på militære spørsmål, sa SPD-lederen ifølge Financial Times denne uken.