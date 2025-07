Trumps vaktbikkje: – Da kommer tollen

Her er noen av svarene hun ga reporterne (se alt i videoen over):

– Presidenten kan rett og slett gi disse landene en passende avtale hvis de nekter å bli enige innen fristen.

– Det betyr at presidenten kan velge en gjensidig tollsats som han mener er fordelaktig for USA og for den amerikanske arbeideren.

– Vår amerikanske handelsambassadør, Jamison Greer — jeg snakker ofte med ham — han jobber veldig hardt, og han har hatt veldig gode og produktive samtaler med mange av våre viktigste handelspartnere.