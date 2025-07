Trump: Vil bare ha Fed-sjef som kutter rentene

Donald Trump sier han kun vil utnevne en sentralbanksjef som vil kutte rentene, skriver Financial Times.

Den amerikanske presidenten omtaler dagens sentralbanksjef, Jay Powell, som et «sta esel» og sier at han gjerne ser at Powell trekker seg før perioden avsluttes i mai 2026.

– Den som er der inne, vil kutte rentene, sa Trump til journalister i Det ovale kontor fredag, med henvisning til sin mulige erstatter for Powell.

– Hvis jeg tror noen kommer til å holde rentene der de er, så kommer jeg ikke til å sette dem inn.

Trump gjentok også kritikken mot Feds beslutning om å holde styringsrenten på 4,25–4,5 prosent.

– Jeg mener vi burde ha renter på 1 prosent akkurat nå, sa Trump og la til at han hadde instruert administrasjon om «ikke å ta opp gjeld med løpetid utover ni måneder eller så» før en ny Fed-sjef tiltrer, ifølge FT.

Fire kandidater

Trump har tidligere sagt at han vurderer tre–fire navn til å overta etter Jay Powell. Blant de mest aktuelle kandidatene nevnes:

Christopher Waller - medlem av Fed-styret som støtter et rentekutt allerede i juli.

Kevin Hassett - leder for Det nasjonale økonomiske råd i Det hvite hus

Scott Bessent - USAs finansminister

Kevin Warsh - tidligere Fed-styremedlem, mener sentralbanken bør fokusere mer på inflasjon

Økonomer advarer likevel om en såkalt «skygge-Fed-sjef» kan skade samarbeidet i Fed dersom vedkommende forsøker å utøve makt han eller hun ennå ikke har. Ifølge Jon Faust, en tidligere rådgiver for Powell, vil en ny sjef som forsøker å utøve uberettiget makt, svekke sitt forhold til styret og dermed redusere egen innflytelse.

– Hvis den neste sjefen prøvde å vise makt han egentlig ikke har ennå, ville det først og fremst skade forholdet til resten av komiteen, sier Faust til FT.