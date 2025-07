President Vladimir Putin sier at Russland planlegger å kutte i forsvarsutgiftene, og erkjenner økende press på statsbudsjettet, skriver Bloomberg.

Samtidig understreker han at kutt avhenger av hvordan krigen i Ukraina utvikler seg.

– Russland bruker 6,3 prosent av BNP på forsvar i år, og «det er mye», sa Putin under et besøk i Minsk.

– Det er ett av problemene vi må løse, sa han, og la til at utgiftene har bidratt til høyere inflasjon.

Regjeringen tar sikte på å redusere forsvarsutgiftene fra 2026 og i neste treårsbudsjett, men Putin presiserer at ingen beslutning er tatt.

– Alt avhenger av en vellykket avslutning på krigen, sa han.

Vi planlegger å redusere utgiftene, mens de planlegger å øke dem. Så hvem er det egentlig som opptrer aggressivt Vladimir Putin

Uttalelsene kom etter at NATO-land denne uken vedtok å øke forsvarsbudsjettene til 5 prosent av BNP, skriver Bloomberg.

Putin avviser planer om å angripe NATO-land – en forsikring han også ga før invasjonen av Ukraina i 2022.

– Vi planlegger å redusere utgiftene, mens de planlegger å øke dem. Så hvem er det egentlig som opptrer aggressivt, spurte Putin retorisk like etter at han hadde sagt at Russland prosentvis bruker mer på militæret enn det NATO-landene sikter mot.

Økte droneproduksjon kraftig

Russland økte produksjonen av kampdroner med nesten 17 prosent i mai, ifølge en russisk tenketank. Økningen følger Putins ordre i april om å akselerere droneleveranser, skriver Bloomberg.

Ifølge rapporten mottok de russiske styrkene 1,5 millioner droner av ulike typer i 2024, men Putin mener det fortsatt ikke er nok.

Produksjonen i mai var 1,6 ganger høyere enn snittet i 2024, og langt over den gjennomsnittlige månedlige vekstraten på 3,7 prosent.

Ifølge Bloomberg gjennomførte Russland 25. mai et av sine største droneangrep mot Ukraina siden krigen startet, med 367 droner og missiler, noe som førte til minst 12 døde.

Ifølge analysesenteret CSIS forsøker Russland å presse Ukraina til forhandlinger med en «straffestrategi» basert på iranskproduserte Shahed-droner – som nå masseproduseres i Russland.