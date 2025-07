Er det ingen voksne hjemme?

Jeg må innrømme at jeg begynner å bli litt lei Norge fordi jeg ofte lurer på om det ikke er noen voksne hjemme i det hele tatt.

Under regjeringen Stoltenberg ble Olavsvern ved Tromsø solgt til den private investoren Gunnar Wilhelmsen for latterlige 38 millioner kroner. Det gigantiske anlegget, som ble bygget for Nato-midler, kostet 3–4 milliarder og består av blant annet 25.000 kvadratmeter med fjellhaller, kai, helikopterlandingsplass og ubåtdokk samt 13.000 kvadratmeter boligmasse.

I 2015 kunne vi så lese i Newsweek at anlegget var blitt utleid til en russisk flåte av forskningsfartøy.

Et kritisk sambandssystem til den norske marinen i stor grad er utviklet av russere i Russland

«Vår militære og sivile beredskap er blitt alvorlig svekket», sa presidenten i Norsk Forsvarsforening den gang.

Hvordan var dette mulig? Var det ingen voksne hjemme, hverken i Forsvaret eller i regjeringen?

Så kunne vi lese i Dagbladet om en sak i 2014 hvor en nigeriansk opprørsleder, som både hadde kidnappet nordmenn fra det norske skipet «Northern Comrade» og kapret den norske plattformen «Bulford Dolphin», ble invitert til Norge og fikk kjøpt utrangerte krigsskip av det norske Forsvaret.

Avisen kunne vise bilde av den tidligere norske missiltorpedobåten KNM «Terne» på piratjakt langs Bonny River i Nigeria. Båten het da «Oglokirigha» og var utstyrt med to moderne 20 mm maskinkanoner som kan avfyre 1000 granater i minuttet. På fordekket syntes en russisk mitraljøse. I alt seks slike skip disponeres nå av den nigerianske krigsherren.

Var det ingen voksne hjemme noen steder, da heller?

Så kan man si at dette er gamle saker. Men det bare fortsetter og fortsetter.

Nå nylig, 3. juni 2025, skriver Norges Forsvarsforening at et kritisk sambandssystem til den norske marinen i stor grad er utviklet av russere i Russland.

Hvordan er det mulig?

Det er så mange flere saker som dette. Hele tiden. Er det rart man blir lei?

Jeg mener at hver og en av dem er av en kategori som i høyeste grad burde rettsforfølges som et svik mot Norge som nasjon. Kanskje til og med Riksrett for den ansvarlige statsråden i slike graverende tilfeller som nevnt overfor. Men nettopp det å stå til ansvar er dessverre blitt et ukjent begrep i Norge. Uansett hva man gjør, kan man bare smile, vinke og gå videre som om ingenting har hendt.

Men jeg avslutter som jeg startet: Var det – og er det fortsatt – ingen voksne hjemme?

Thor Edquist

Tidligere ordfører for Høyre i Halden