En ny G7-avtale kan skjerme amerikanske multinasjonale selskaper fra deler av den globale minimumsskatten, noe som har skapt bekymring for fremtiden til OECDs historiske skatteavtale fra 2021, skriver Financial Times.

G7 uttalte lørdag at de hadde blitt enige om en «side-om-side-løsning» for beskatning, som skal frita amerikanske selskaper for enkelte deler av det nye globale skatteregimet på grunn av skattene de allerede betaler i USA. Dette skjer etter press fra Washington, og anses av enkelte kritikere som et tilbakeslag for arbeidet med å bekjempe skatteunngåelse.

Dropper hevnskatt

Finansminister Scott Bessent varslet at USA vil fjerne en tidligere innført «hevnskatt»-mekanisme (Section 899) fra Trumps periode, og estimerer at amerikanske selskaper vil spare 100 milliarder dollar over det neste tiåret.

I en felles erklæring etter møtet heter det at fjerningen av «hevnskatten» var avgjørende for å lande avtalen.

«Vi anerkjenner også at fjerningen av seksjon 899 er avgjørende for denne helhetlige forståelsen og for å gi et mer stabilt miljø for diskusjoner om global selskapsbeskatning», hevder landene.

G7-landene beskriver avtalen som et skritt mot stabilitet i det internasjonale skattesystemet, mens kritikere som Tax Justice Network mener dette er et hastverksarbeid som undergraver hele minimumsskatten.

OECDs globale minimumsskatt ble vedtatt av over 135 land i 2021 for å begrense skatteunngåelse fra multinasjonale selskaper. Den innebærer en minstesats på 15 prosent av selskapers globale overskudd, og trådte i kraft i flere land i fjor.

– Risikerte at minimumsskatten ble oppgitt

OECD påpeker at den nye avtalen er ikke-bindende, og at det fortsatt kreves tilslutning fra 147 land. OECDs skattesjef Manal Corwin avviser at amerikanske selskaper gis urettferdige fordeler, og understreker at USAs skattesystem på flere områder er strengere enn mange tror.

– Om noe, var situasjonen tidligere preget av usikkerhet og manglende fremdrift på grunn av ulike trusler om gjengjeldelse, noe som gjorde det vanskelig å gå videre og risikerte at minimumsskatten ble oppgitt, hevder Corwin.

«Et side-om-side-system vil legge til rette for ytterligere fremgang mot å stabilisere det internasjonale skattesystemet, inkludert en konstruktiv dialog om beskatning av den digitale økonomien og om å bevare landenes skattemessige suverenitet,» heter det i en felles erklæring fra G7-landene.

Som en del av avtalen vil de øvrige G7-landene støtte USAs posisjon i forhandlingene med G20-landene og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), som har ledet globale samtaler om selskapsbeskatning – samtaler som delvis har møtt motstand fra USA, skriver Bloomberg.

Et spørsmål som kun delvis ble adressert, er «digitale tjenesteskatter», som enkelte land ilegger på fortjenesten til amerikanske teknologigiganter som Meta Platforms og Amazon.