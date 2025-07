Unio positive til Stoltenbergs «skattelotteri»

Fagforeningen Unio og Norwegian Centre for Taxation (NoCeT) uttrykker støtte til Stoltenbergs «skattelotteri» i høringssvar denne uken.

Forslaget går ut på at 100.000 tilfeldige unge mellom 20 og 35 år skal plukkes ut for å teste et arbeidsfradrag. Det utgjør 8 prosent av aldersgruppen, og kan gi skattelette på opptil 27.500 kroner årlig. Målet er å få flere ut i arbeid og færre på trygd.

Opposisjonen har rettet kraftig kritikk mot forslaget.

– Det er helt utrolig at Ap ønsker et skattelotteri der det skal være helt tilfeldig hvem som skal få skattelette. Jeg trodde det var 1. april, men det er visst ingen spøk, sa Sylvi Listhaug (Frp) til VG da forslaget ble lagt fram.

Snu alle steiner

Fra Unio er tonen en annen.

– Vi må snu alle steiner i arbeidet med å få flere unge i arbeid. Det kan gi oss verdifull kunnskap om hvordan økonomiske insentiver faktisk påvirker yrkesdeltakelsen, sier Unio-leder Steffen Handal.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstagere med høyere utdanning. De har omtrent 400.000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund.

De understreker behovet for en bredere innsats for å bekjempe utenforskap blant unge.

– En lang rekke tiltak har blitt forsøkt tidligere uten at veksten i antall unge utenfor arbeidslivet har blitt redusert. Derfor må et arbeidsfradrag kun være ett av flere virkemidler, sier Handal.

Vil se an før permanent innføring

Unio fremhever at forsøket kan gi mulighet til å vurdere ordningen før det eventuelt innføres varige reformer.

Unio skriver i høringssvaret at ifølge regjeringens beregninger vil forsøksordningen redusere skatteinntektene med anslagsvis 500 millioner kroner årlig, noe som vil påvirke Kommune-Norge direkte.

– Vi legger til grunn at dette kompenseres i kommuneopplegget, slik at forsøket ikke svekker en allerede presset kommuneøkonomi ytterligere, avslutter Handal.

Sammenligner med medisinske forsøk

Forslaget møter også støtte blant NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen. De er leder og nestleder hos NoCeT.

– Om noe, bør det være mindre problematisk å eksperimentere med økonomisk belønning for friske mennesker enn å eksperimentere med nyutviklede medisiner på syke mennesker, skriver Møen og Schjelderup i sitt høringssvar.

De sammenligner prøveordningen med medisinske forsøk, og at de kan gi verdifull innsikt i effekter av skattepolitikken.