Iran tviler på våpenhvilen

Den iranske forsvarssjefen Abdolrahim Mousavi uttrykte søndag sterk skepsis til våpenhvilen mellom Iran og Israel, som ble meklet frem av USA tidligere denne uken. Ifølge Bloomberg advarte han om at Iran er forberedt på å svare ved ny aggresjon.

– Vi har alvorlige tvil om fiendens vilje til å overholde sine forpliktelser, inkludert våpenhvilen.

– Vi er klare til å gi et fast svar hvis aggresjonen gjentas, sier Mousavi.

Uttalelsene kom under en telefonsamtale med Saudi-Arabias forsvarsminister Khalid bin Salman.

Både Iran og Israel har beskyldt hverandre for å ha brutt våpenhvilen, til tross for at den foreløpig stort sett har blitt overholdt. Ifølge Iran er 627 mennesker drept i israelske angrep, mens israelske nødetater melder om 28 døde og over 1.300 sårede i iranske angrep, skriver Bloomberg.