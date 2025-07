Tyske sosialdemokrater vil forby AfD

– Idet etterretningen fastslår at dette er et bekreftet høyreekstremistisk parti, er det ikke lenger rom for taktikkeri, sa SPD-leder Lars Klingbeil, som er finansminister og visestatsminister, ved avslutningen av SPDs landsmøte søndag.

I resolusjonen som ble vedtatt, sier SPD at grunnlaget må legges for å kunne erklære antiinnvandringspartiet AfD i strid med grunnloven.

AfD er kjent for sine innvandringsfiendtlige, islamfiendtlige, euroskeptiske og høyrenasjonalistiske holdninger, er nå Tysklands nest største parti med en betydelig gruppe i Forbundsdagen, takket være økene frustrasjon over tysk økonomi og innvandring.

Krav om å forby partiet økte etter at etterretningstjenesten Bundesamt für Verfassungsshutz (BfV) etter lang tids etterforskning klassifiserte partiet som høyreekstremistisk, noe som åpnet for utvidet overvåking. Vedtaket ble midlertidig suspendert etter at AfD anket.

Flere medlemmer av konservative CDU er imidlertid skeptiske til forbud. Partiets generalsekretær Carsten Linnemann mener det er farlig og kan slå tilbake.

– Man kan ikke forby frustrasjon. Det kan man bare løse med god politikk, sa han til avisen Die Welt i mai.